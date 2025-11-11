Pedullà: “Conte ha avuto tutto da De Laurentiis. Vuole altri 70 mln? Nessuno si offenda ma…”

"Il tweet di De Laurentiis è la sintesi della grande pazienza del presidente del Napoli", dice Alfredo Pedullà su Conte

Matteo Pifferi Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 19:02)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha detto la sua sulla situazione in casa Napoli:

"Il tweet di De Laurentiis è la sintesi della grande pazienza in presenza di risultati non in linea con quanto investito in estate. Dobbiamo essere onesti e sinceri, non possiamo schierarci da una parte, a prescindere, come spesso accade in base a simpatie o antipatie. De Laurentiis ha fatto di tutto e di più per cancellare la stagione inenarrabile post terzo scudetto, con allenatori cambiati, DS inadeguati. C'era un po' di vergogna calcistica dopo lo scudetto con Spalletti. Bisogna essere sinceri e dire grazie a De Laurentiis, non cercare alibi.

Il primo anno ha accontentato Conte, gli ha dato tutto dopo la sconfitta di Verona. Conte ha raggiunto risultati straordinari in un anno senza coppe e ha inciso come fa sempre Conte. Il secondo anno, dopo il ritocco del contratto e ascoltato le voci sulla Juventus che non erano favole ma realtà. Conte ha detto no alla Juve, De Laurentiis ha accettato tutto, migliorandogli il contratto.

Ci sono squadre come la Lazio che non parlano con il suo allenatore e non gli dice se faranno mercato o no ma poi fanno un comunicato sugli arbitri e ora pure De Laurentiis deve accettare le parole di Conte? Ma su cosa? Servono altri 70 mln a gennaio? Per me Aurelio è Santo, non parla più e come si fa a non essere dalla sua parte? Conte deve essere riconoscente nei confronti del suo presidente. Spiegatemi come funziona: quando li prendi sono adeguati e devi spendere tanti soldi, ed è stato bravo Manna, e poi non sono più adeguati?

Ci deve essere un limite nel dire le cose, non piangere troppo e assumersi le responsabilità di una squadra che purtroppo gioca male da inizio anno. Si può dire o si offende qualcuno? Qualche volta è stata fortunata, qualche volta ha raccolto più di quanto dovuto. De Laurentiis ha una pazienza insospettabile e per me è un santo, calcisticamente parlando"