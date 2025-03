"Ora ripartirà un casting ma alcuni nomi sono campati per aria: ne hanno fatti 4-5-6, io queste cose faccio fatica a comprenderle. Io preparerei un comunicato chiedendo alla società di metterci la faccia, le parole non contano nulla ed è meglio star zitti. Non è un parallelo ma mi ricordo che Sarri, dopo la partita con l'Udinese, fece un dibattito nello spogliatoio, diede appuntamento al giorno dopo, non vide reazione, salutò e se ne andò dalla Lazio. Motta si è assunto le responsabilità, io farei un comunicato perché non basta dire di ritrovare equilibrio, lui è il principale responsabile".

"La mia sensazione è che i giocatori non lo seguano più, qualcosa si è rotto e nessun giocatore si assume le responsabilità, ieri non c'era sangue, è mancato l'atteggiamento. Inconsciamente i giocatori hanno mollato, piatti erano e piatti sono rimasti. Negli ultimi 5 anni la Juve non ha mai lottato per lo scudetto ed ha sempre avuto in testa, giusto o sbagliato che sia, lo scudetto del bilancio per ripianare ciò che è stato fatto negli anni. Io da tempo avrei staccato la spina su Koopmeiners e Nico Gonzalez, stanno facendo peggio e andrebbero scartati. A Locatelli chiederei se si sente davvero il capitano. E come è possibile che Koopmeiners vaghi in campo e faccia prestazioni da passeggiata sul lago, bisogna metterci la faccia e spiegare meglio. Non conta incassare la fiducia della proprietà, così non si vince mezza partita. L'atteggiamento, l'approccio, la mancanza di idea e sensibilità".