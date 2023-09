Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato così a Sportitalia del colpo Marcus Thuram dell’Inter. ”Per me Thuram è un grande acquisto, si è già integrato come se fosse al secondo anno di Inter. Aldilà del gol, gioca molto bene per la squadra. Arnautovic è una grande alternativa, ma il francese si è già caricato l'Inter sulle spalle”. Con la Fiorentina, Thuram ha fatto un gol, un assist e conquistato un rigore.