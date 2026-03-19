Nel corso di un'ampia intervista concessa a Racing Radio, Lautaro Martinez si è prestato anche ad un gioco simpatico, ossia mettere in ordine, dall'ultimo al primo, 9 degli attaccanti della storia recente e passata dell'Argentina.
fcinter1908 ultimora Argentina, Lautaro sceglie i 9 bomber della storia: podio tutto “italiano”, dentro 4 interisti
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Argentina, Lautaro sceglie i 9 bomber della storia: podio tutto “italiano”, dentro 4 interisti
A margine di un'intervista, Lautaro ha stilato la top 9 degli attaccanti della storia dell'Argentina: risultati anche sorprendenti