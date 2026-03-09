FC Inter 1908
Pellegatti: “Scudetto? Certo che ci credo. E’ l’Inter meno forte degli ultimi anni”

Pellegatti: “Scudetto? Certo che ci credo. E’ l’Inter meno forte degli ultimi anni” - immagine 1
Carlo Pellegatti, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Carlo Pellegatti, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "Campionato riaperto? Il Milan ha avuto l'occasione di affrontare l'Inter meno forte degli ultimi anni.

Pellegatti: “Scudetto? Certo che ci credo. E’ l’Inter meno forte degli ultimi anni”- immagine 2
Getty Images

Il lavoro di Allegri è stato straordinario e si è visto, perché l'Inter ha giocato senza Lautaro e Thuram, ma il Milan ha giocato senza i suoi Lautaro e Thuram per tutto il campionato. Io ci credo, allo scudetto, sì sì: certo che ci credo".

