Carlo Pellegatti, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "Campionato riaperto? Il Milan ha avuto l'occasione di affrontare l'Inter meno forte degli ultimi anni.
Pellegatti: “Scudetto? Certo che ci credo. E’ l’Inter meno forte degli ultimi anni”
Il lavoro di Allegri è stato straordinario e si è visto, perché l'Inter ha giocato senza Lautaro e Thuram, ma il Milan ha giocato senza i suoi Lautaro e Thuram per tutto il campionato. Io ci credo, allo scudetto, sì sì: certo che ci credo".
