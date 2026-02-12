Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini hanno discusso di Inter e Milan ma anche di arbitri: ecco il botta e risposta

Matteo Pifferi Redattore 12 febbraio - 10:10

Su Youtube, Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno parlato anche di Inter. Parte Sabatini con una domanda: "Il mondo con Chivu è cambiato oppure no? Lo sto chiedendo anche al mio amico Biasin". Pellegatti risponde: "Brutto parlare senza interlocutore ma Biasin continua a volare basso o inizia ad avere la bocca un po' di acacia?"

Sabatini aggiunge: "Se volava basso non gli credeva più nessuno, stavolta è messo alle strette da un rompiscatole come me che dico che effettivamente l'Inter ha un organico superiore alle altre. Ha anche un turnover che l'anno scorso non faceva, ha buone risposte dai non titolari. L'Inter è impostata benissimo, la Champions mi sembra un livello troppo alto per l'Inter ma va riconosciuto che Chivu sta facendo le cose per bene nella gestione degli uomini e Inzaghi in quello un po' difettava"

Pellegatti non ci sta: "Ma c'è Allegri. Io sono massimamente fiducioso, il Milan deve vincerle perché quando sei dietro devi solo vincere per recuperare. Adesso è da vedere se l'Inter supera febbraio e marzo, ha 2-4 partite di Champions, poi c'è anche la Coppa Italia. Se arriva con questo vantaggio, allora è complicato ma Allegri ha dato appuntamento a metà marzo e voglio arrivarci con il bouquet di fiori"

Sabatini interviene: "Dico una cosa provocatoria: se l'Inter si stacca... Tutti gli attori protagonisti con il fischietto in bocca fanno il tifo perché il campionato non abbia più storia. Se l'Inter si stacca, qualsiasi errore diventa periferico e marginale, se l'Inter non si stacca, allora l'errore arbitrale diventa l'oggetto, non più l'allegato"

Tocca a Pellegatti: "C'è anche la lotta per gli 80 mln della Champions, per me no ma per le squadre valgono quasi come lo scudetto. Se l'Inter vince di 20 punti non hai rimpianti, se vince di 3-4 punti mi girano ma non per l'arbitro o per l'Inter, mi dispiace perché ero in lotta. Come dice Allegri, la Champions è sopravvivenza, pensa a Roma, Juventus e il Napoli". Sabatini apre ad uno scenario: "Il Milan ha gli scontri diretti favorevoli con la Roma, quindi vale un punto in più mentre per lo scudetto ci sarebbe lo spareggio"

Pellegatti: "Non so se firmare o no, sai cosa ti dico? Non firmo per lo spareggio per due motivi. Uno perché spero tanto nel Milan, magari tra tre settimane mi dirai: 'Fenomeno, non volevi firmare per lo spareggio?' e avrai ragione. E poi, spareggio a San Siro Milan-Inter, non benissimo eh. Sono già passato dall'Euroderby del 2003 e mi è più che sufficiente, mi va bene così. Per i giocatori, quella è stata la settimana più pesante e angosciante. Quella palla di Kallon che sfiora il palo me la ricorderò per sempre"