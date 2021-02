Perisic: “Sto bene, solo crampi. Sappiamo che la Juve è forte ma se ci crediamo…”

“Sto bene. Era una partita complicata, fino al secondo gol. Abbiamo corso tanto, ho sentito un po’ di crampi ma non c’è niente di serio. Sarò a posto per la partita importante che abbiamo, non sento più niente. Sto imparando anche oggi qualcosa di nuovo, stiamo lavorando bene. E’ vero che non segno da tanto, gol positivo ma è importante che abbiamo vinto. Anche un paio di anni fa ho detto a Brozo tutto è possibile, e abbiamo vinto 3-0 (anche se poi abbiamo perso ai rigori). Se entriamo così in partita e se ci crediamo possiamo farcela. Sappiamo che la Juve è forte ma anche noi siamo forti, solo così possiamo farcela. Era importante reagire dopo la sconfitta. Abbiamo fatto una buona gara, potevamo chiuderla anche prima. Questo è uno dei nostri problemi. Sono contento, dobbiamo continuare così. E’ vero che contro la Fiorentina ho fatto spesso gol”. Con queste parole Ivan Perisic ha commentato la vittoria a Firenze.