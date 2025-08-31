Ospite speciale in occasione di Inter-Udinese, valida per la seconda giornata di Serie A. Sugli spalti di San Siro c’è anche Ivan Perisic, grande ex nerazzurro.
Chi si rivede a San Siro: Perisic ospite per Inter-Udinese, applausi di tutto lo stadio
Al 45’ il croato è stato inquadrato sul maxischermo: applausi di tutto il Meazza per Perisic, ora in Olanda al PSV.
A proposito di San Siro, questo il dato sui presenti allo stadio per Inter-Udinese:
Spettatori Inter-Udinese: 70.796
Settore ospiti: 660
