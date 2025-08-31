FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Chi si rivede a San Siro: Perisic ospite per Inter-Udinese, applausi di tutto lo stadio

ultimora

Chi si rivede a San Siro: Perisic ospite per Inter-Udinese, applausi di tutto lo stadio

Chi si rivede a San Siro: Perisic ospite per Inter-Udinese, applausi di tutto lo stadio - immagine 1
Ospite speciale in occasione di Inter-Udinese, valida per la seconda giornata di Serie A: a San Siro c'è Ivan Perisic
Alessandro Cosattini Redattore 

Chi si rivede a San Siro: Perisic ospite per Inter-Udinese, applausi di tutto lo stadio- immagine 2
Getty Images

Ospite speciale in occasione di Inter-Udinese, valida per la seconda giornata di Serie A. Sugli spalti di San Siro c’è anche Ivan Perisic, grande ex nerazzurro.

Chi si rivede a San Siro: Perisic ospite per Inter-Udinese, applausi di tutto lo stadio- immagine 3

Al 45’ il croato è stato inquadrato sul maxischermo: applausi di tutto il Meazza per Perisic, ora in Olanda al PSV.

A proposito di San Siro, questo il dato sui presenti allo stadio per Inter-Udinese:

Spettatori Inter-Udinese: 70.796

Settore ospiti: 660

Leggi anche
Inter-Udinese, il dato sugli spettatori presenti a San Siro
Chi si rivede a San Siro: Perisic ospite per Inter-Udinese, applausi di tutto lo stadio

© RIPRODUZIONE RISERVATA