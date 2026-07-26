Maldini e Leonardo, dicono, non abbiano sentito ragioni: hanno scelto Pirlo e hanno virato dritti su di lui dopo il no di Guardiola. E non è stata un'idea promessa a pieni voti dai media italiani che ritengono sufficiente l'inesperienza dell'ex allenatore della Juve per parlare già di rischi. Nella giornata di oggi inoltre è montata un'altra polemica. Il caso legato a Fonbet. Si tratta di un brand internazionale di scommesse sportive. Date le norme italiane sul betting l'allenatore dovrà prima chiudere il contratto con questa azienda prima di poter firmare come allenatore della Nazionale.

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"Dovrebbe arrivare la rescissione dall'agenzia insieme alla rescissione con lo United Fc di Dubai, la squadra degli Emirati Arabi Uniti che sta allenando. Il presidente e proprietario del club, Sergey Lomakin, ha infatti interessi economici rilevanti proprio all'interno di Fonbet. Ingaggiare Pirlo per la panchina voleva dire anche sfruttarne il fascino mediatico di campione azzurro per dare visibilità all'azienda di scommesse", si legge su La Gazzetta dello Sport.

È diventato però anche un caso politico. Sono arrivati diversi commenti sulla decisione della FIGC di consegnare a Pirlo la panchina. Anche perché il tecnico è stato di recente in Russia e ha accettato di presenziare ad eventi organizzati dal governo russo. È stato attaccato anche per questo.

E SportMediaset spiega: "Ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il "no" di Pep Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo, ma il presidente della Figc deve considerare l'intero quadro prima di ratificare la scelta fatta dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Malagò ragiona con attenzione su queste polemiche e sull'opportunità di ingaggiare un allenatore già così nell'occhio del ciclone ancora prima del suo arrivo, soprattutto in un momento delicato come questo dopo tre mancate qualificazioni ai Mondiali. Non è da escludere un dietrofront con Mancini in pole che torna a sperare".

(Fonte: SM e GdS)