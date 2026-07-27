VIDEO / Materazzi, scoppia la polemica per un evento in Russia. Lui: "Una leggerezza e..."

Era ormai normale ma adesso è in pratica ufficiale. Fabrizio Romano, su X, parla della mancata nomina di Pirlo come CT dopo le polemiche emerse nelle ultime ore per aver prestato la sua immagine per Fonbet, la più grossa agenzia russa di scommesse sportive.

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🚨🇮🇹 Official: Andrea Pirlo appointment as new Italian national team head coach has been called off.



Federation president Malagò decides not to proceed with signatures due to Pirlo’s collab with a Russian betting brand. ❌ pic.twitter.com/0kym57dEz7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

"La nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana è stata annullata. Il presidente della Federazione Malagò decide di non procedere con le firme a causa della collaborazione di Pirlo con un marchio di scommesse russo", ha spiegato il giornalista.

Nelle prossime ore si capirà se anche Maldini darà le dimissioni dal ruolo di Direttore tecnico della Nazionale che aveva appena accettato convinto da Malagò e che con lui aveva portato come advisor l'amico Leonardo.