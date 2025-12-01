«Le prospettive in campionato dell'Inter? Questo è un campionato in cui abbiamo diverse squadre che se le giocheranno fino in fondo. Tanti impegni. E c'è da dire che i giocatori delle grandi squadre, credo che la squadra nerazzurra ne abbia più di tutte, vanno in Nazionale e sono anni che non si fermano. Quindi la gestione dei cambi sarà fondamentale». Andrea Ranocchia, tra gli opinionisti di Pressing, ha parlato del rendimento dei nerazzurri in questo campionato.
Ranocchia: “Difesa a zona o a uomo? Vi dico la mia. L’Inter non è Lautaro-dipendente: è…”
E quando gli è stato chiesto se sui calci d'angolo si difende a zona o a uomo, in riferimento al gol incassato all'ultimo minuto contro l'Atletico, l'ex capitano interista ha detto: «Sono per una via di mezzo. Una difesa a zona e i giocatori forti che vanno però marcati. Tutto a zona sei molto attaccabili. I giocatori forti li andrei a prendere», ha spiegato.
«Bastoni salta un metro in meno? La difesa a zona è molto deficitaria quando c'è un calciatore che tira ad uscire perché la palla scappa via e tu non hai la rincorsa, vai incontro a chi arriva da dietro. La differenza di salto è perché Gimenez arriva con un terzo tempo. La difesa a zona è perfetta quando tirano a rientrare perché la palla ti arriva incontro e invece scappa via agli attaccanti. Per questo sono per la via di mezzo: i giocatori forti vanno presi a uomo», ha concluso Ranocchia in merito.
L'attacco—
«L'Inter crea tantissime occasioni da rete con tantissimi giocatori diversi. Non è una squadra attaccanti-dipendenti come potrebbe essere la Juve con Yildiz e Vlahiovic. L'Inter ha Dimarco, Calhanoglu, Barella che possono segnare. È un sistema che crea occasioni. Se non segna Lautaro segna qualcun altro perché ha tante soluzioni», ha aggiunto l'ex difensore nerazzurro sulla squadra di Chivu.
D'accordo in merito anche Sabatini: "L'Inter ha segnato 24 gol, 6 li ha fatti Lautaro. L'Inter è una squadra che ha potenziale offensivo molto ampio", ha sottolineato il giornalista.
