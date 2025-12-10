Intervenuto su Amazon Prime Uk, l'ex centrocampista di Milan e Inter Clarence Seedorf ha commentato il rigore assegnato al Liverpool:
«Il difensore non avrebbe dovuto farlo, era del tutto inutile. La decisione, però, mi sembra comunque un po’ eccessiva.»
