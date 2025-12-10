FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Seedorf: “Bastoni, trattenuta inutile. Ecco come definisco il rigore per il Liverpool”

ultimora

Seedorf: “Bastoni, trattenuta inutile. Ecco come definisco il rigore per il Liverpool”

Seedorf: “Bastoni, trattenuta inutile. Ecco come definisco il rigore per il Liverpool” - immagine 1
Intervenuto su Amazon Prime Uk, l'ex centrocampista di Milan e Inter Clarence Seedorf ha commentato il rigore assegnato al Liverpool
Andrea Della Sala Redattore 

Intervenuto su Amazon Prime Uk, l'ex centrocampista di Milan e Inter Clarence Seedorf ha commentato il rigore assegnato al Liverpool:

Seedorf: “Bastoni, trattenuta inutile. Ecco come definisco il rigore per il Liverpool”- immagine 2

«Il difensore non avrebbe dovuto farlo, era del tutto inutile. La decisione, però, mi sembra comunque un po’ eccessiva.»

Leggi anche
Omicidio Boiocchi, proposto un risarcimento di 150mila euro alla famiglia
Genoa-Inter, la designazione arbitrale: tocca a Doveri, Camplone e Abisso Var e Avar

© RIPRODUZIONE RISERVATA