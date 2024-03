29 giorni straordinari, caratterizzati da grandi vittorie e prestazioni meravigliose. Febbraio è stato un mese decisamente positivo per l'Inter: sei partite e sei vittorie per i nerazzurri. Un mese che si è aperto con il successo nel Derby d'Italia contro la Juventus a San Siro, è proseguito con le vittorie in campionato contro Roma e Salernitana e in seguito ha visto il ritorno della Champions League, con la vittoriosa andata degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid. Febbraio si è poi chiuso con il doppio successo in campionato contro Lecce e Atalanta: un ruolino di marcia perfetto per l'Inter, che ha segnato 18 gol subendone solamente 2.