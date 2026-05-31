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Amichevoli, la Polonia affronta l’Ucraina: Zielinski in campo dal 1′

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Il CT polacco Urban ha scelto la formazione che scenderà in campo dall'inizio e nell'undici di partenza c'è anche Piotr Zielinski in mezzo al campo
Matteo Pifferi Redattore 

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La Polonia scenderà in campo quest'oggi alle 17.30 per affrontare l'Ucraina in una delle due amichevoli di giugno.

Amichevoli, la Polonia affronta l’Ucraina: Zielinski in campo dal 1′- immagine 2
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I biancorossi, nonostante non abbiamo ottenuto la qualificazione dopo la sconfitta per 3-2 in finale playoff contro la Svezia, sfideranno quest'oggi l'Ucraina e poi il prossimo 3 giugno la Nigeria.

Il CT polacco Urban ha scelto la formazione che scenderà in campo dall'inizio e nell'undici di partenza c'è anche Piotr Zielinski a guidare il reparto mediano.

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POLONIA (3-4-3): Bulka; Kiwior, Kedziora, Wisniewski; Zalewski, Piotrowski, Zielinski, Pyrka; Pietruszweski; Lewandowski, Szymanski.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Romanchuk, Sarapiy, Matviienko, Mykolenko; Ocheretko, Nazaryna; Yarmolenko, Tsygankov, Sudakov; Yaremchuk

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