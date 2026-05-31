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Serbia, fratelli Stankovic titolari: esordio assoluto per Filip, Aleksandar con la 10
Il ct Paunović ha deciso di dare una chance dal primo minuto ai due figli di Dejan, entrambi prodotti del settore giovanile dell'Inter
Prima volta in campo insieme, e da titolari, per i fratelli Stankovic con la maglia della Nazionale serba. Il ct Veljko Paunović ha scelto di schierare sia Filip che Aleksandar dal primo minuto in occasione dell'amichevole contro Capo Verde: per il portiere si tratta dell'esordio assoluto, mentre il centrocampista giocherà con la prestigiosa numero 10 sulle spalle.
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