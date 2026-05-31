Il ct Paunović ha deciso di dare una chance dal primo minuto ai due figli di Dejan, entrambi prodotti del settore giovanile dell'Inter

Prima volta in campo insieme, e da titolari, per i fratelli Stankovic con la maglia della Nazionale serba. Il ct Veljko Paunović ha scelto di schierare sia Filip che Aleksandar dal primo minuto in occasione dell'amichevole contro Capo Verde: per il portiere si tratta dell'esordio assoluto, mentre il centrocampista giocherà con la prestigiosa numero 10 sulle spalle.