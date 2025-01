Era partita sotto voce questa sfida. I derby non si giocano, si vincono, come le finali. Alla vigilia lo hanno ripetuto tutti quanti e così tante volte che Inter e Milan l’hanno preso alla lettera per quasi tutto il primo tempo. Nel freddo stadio arabo (freddo in tutti i sensi: immaginate cosa sarebbe stata questa Supercoppa/finale/derby nella sua casa naturale, San Siro), il pensiero dominante delle due squadre è stato quello di non farsi sorprendere. In ogni caso il Milan in questi pochi giorni di Conceiçao ha fatto capire anche in quel primo tempo di aver alzato il proprio livello di autorevolezza. Il nuovo allenatore si era preoccupato soprattutto dell’Inter e per questa ragione aveva sdoppiato Jimenez, quinto difensore a destra quando la palla era dei nerazzurri, secondo attaccante al fianco di Morata quando la palla era dei rossoneri. L’Inter aveva provato all’inizio con i cambi gioco, trovando però notevoli e impreviste difficoltà a costruire la sua solita manovra. La conseguenza dei due accorti atteggiamenti è stata una sola vera occasione per parte nei primi 45'. Ma al 46', all’ultimo secondo del recupero, il Milan ha incassato un gol che avrà mandato su tutte le furie Conceiçao, un gol nato da una palla rimessa rapidissimamente con le mani da Dimarco dopo un passaggio sbagliato di Jimenez, la difesa rossonera non c’era, solo Tomori e Thiaw contro tre interisti, ha condotto Mkhitaryan, ha rifinito Taremi, ha segnato Lautaro Martinez. Prendere un gol così, in una finale che non si gioca ma si vince, fa impazzire. Quasi come in occasione del 2-0, quando è bastato un lancio di De Vrij per spalancare la difesa rossonera, malmessa anche in quella situazione, e consentire a Taremi di segnare un gol bellissimo.