Lo dice Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante la conferenza stampa post Giunta a chi chiede cosa ne pensasse della possibile spaccatura in Serie A

Marco Astori
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"Calcio? Io il mio l'ho fatto, ora l'autonomia della federazione è piena. Non mi permetto di interferire". Lo dice Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante la conferenza stampa post Giunta a chi gli chiede cosa ne pensasse della possibile spaccatura in Serie A sulla candidatura alla Federcalcio di Giovanni Malagò e Adriano Galliani.

malagò vs galliani

Sul tema dei vicepresidenti del Coni e in particolare sulla posizione di Marco Di Paola, al centro di presunte irregolarità elettorali: "Non mi sono mai interessato né mai mi cimenterò col prendere contatti con le strutture che amministrano giustizia sportiva".

Buonfiglio

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