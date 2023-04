Inter Primavera, Chivu: “Loro più esperti, ma sono contento. Ora 9 finali in campionato”

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Sportitalia la sconfitta contro la Roma nella semifinale di Coppa Italia : "La differenza l'ha fatta la loro maturità, la loro esperienza, hanno tanti giocatori che la Primavera l'avevano già fatta l'anno scorso. Nel primo tempo abbiamo sofferto di più, siamo stati fortunati a rimanere in gara, poi nel secondo siamo stati più equilibrati nella fase difensiva, abbiamo cercato di creare qualcosina in più. Era una gara dove chi segnava prima vinceva, mi dava questa sensazione. Purtroppo abbiamo subito e abbiamo perso.

Stankovic? Soprattutto nel primo tempo dovevamo trovarlo di più, non siamo stati coraggiosi con i due difensori centrali e con il portiere a cercarlo, nel secondo tempo lo abbiamo fatto, portando la palla fuori. Lui poi è bravo a cambiare gioco, a trovare la palla in verticale, tra le linee. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto e qualche occasione l'abbiamo creata. Troppa differenza tra i nostri 2005 e i loro 2003, anche dal punto di vista della maturità. Partita secca, magari anche a livello emotivo la potevi soffrire, ma alla fine sono contento, siamo rimasti in partita, ci fanno tutti i complimenti anche se abbiamo perso. Siamo una squadra sotto età, che deve crescere ancora, e ha avuto il coraggio di giocarsela alla pari contro una squadra forte. Mancano 9 partite in campionato, sono 9 finali, abbiamo bisogno di punti ed esprimere il nostro gioco. Siamo migliorati, ma siamo troppo discontinui, abbiamo alti e bassi. Questa maturità magari riusciamo ad acciuffarla prima o poi. A fine stagione tireremo una riga e vedremo dove siamo. Per ora siamo ancora sotto e dobbiamo guardare la zona playout, bisogna fare molta attenzione".