Primavera, Inter in campo sabato contro il Genoa: la designazione arbitrale

Trasferta genovese per i ragazzi di Chivu, reduci dal pareggio casalingo contro il Napoli e in serie positiva da nove partite

L'Inter Primavera, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Napoli e in serie positiva da nove partite, torna in campo sabato per la dodicesima giornata del girone di ritorno. Per i ragazzi di Chivu trasferta a Genova, dove affronteranno il Genoa alle ore 12:30. Ufficializzata la designazione arbitrale: dirige l'incontro Michele Giordano della sezione di Novara, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo D'Ilario di Tivoli e Franco Iacovacci di Latina.