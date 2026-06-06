Protesta dei tifosi della Lazio, niente abbonamenti nella prossima stagione

La protesta dei tifosi della Lazio proseguirà anche nella prossima stagione. Attraverso una nota, infatti, i gruppi organizzati hanno annunciato l'intenzione di non abbonarsi e di non presenziare alla gara casalinghe sia in campionato che in Coppa Italia. Una protesta, quella contro la gestione del presidente Lotito da parte dei supporter biancocelesti, che non si ferma.