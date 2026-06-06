La protesta dei tifosi della Lazio proseguirà anche nella prossima stagione. Attraverso una nota, infatti, i gruppi organizzati hanno annunciato l'intenzione di non abbonarsi e di non presenziare alla gara casalinghe sia in campionato che in Coppa Italia. Una protesta, quella contro la gestione del presidente Lotito da parte dei supporter biancocelesti, che non si ferma.
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Protesta dei tifosi della Lazio, niente abbonamenti nella prossima stagione
La protesta dei tifosi della Lazio proseguirà anche nella prossima stagione
I tifosi però seguiranno la squadra in trasferta e saranno presenti ai derby. Un gesto che rappresenta l'ennesimo "estremo atto d'amore", ma che priverà, a meno di una marcia indietro da parte del tifo organizzato, la Lazio del proprio pubblico anche nella nuova stagione con la novità di Gennaro Gattuso in panchina e la società intenta a riconquistare quell'Europa mancata per due stagioni consecutive.
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