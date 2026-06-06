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fcinter1908 ultimora Rangnick al Milan? Federcalcio Austria: “Avuto molte discussioni, vogliamo…”
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Rangnick al Milan? Federcalcio Austria: “Avuto molte discussioni, vogliamo…”
Josef Pröll, presidente della Federcalcio Austriaca, ha parlato del futuro del CT Rangnick, in trattativa col Milan
"Abbiamo avuto molte discussioni e vogliamo trattenerlo fino agli Europei. Lui conosce le nostre risorse. Ora spetta a lui prendere una decisione".
Lo ha detto Josef Pröll, presidente della Federcalcio Austriaca, all'intervallo della partita di qualificazione ai Mondiali femminili dell'Austria contro la Slovenia, parlando del futuro di Ralf Rangnick tra i candidati per il ruolo di direttore tecnico del club rossonero ma al momento ct dell'Austria.
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