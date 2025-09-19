FC Inter 1908
Ranking Uefa – Inter, la vittoria con l'Ajax blinda il terzo posto. Bayern nel mirino

Con la vittoria ottenuta in casa dell'Ajax, l'Inter si conferma al terzo posto del ranking Uefa ottenendo 8 punti per la vittoria
Esordio vincente per l'Inter di Chivu in Champions League. I nerazzurri si sono imposti per 2-0, grazie a una doppietta di Thuram, nello stadio dell'Ajax e hanno iniziato al meglio la stagione europea. La vittoria dell'Inter fa guadagnare al club altri 8 punti nel ranking Uefa.

Come si vede nella classifica Uefa aggiornata, i nerazzurri si confermano al terzo posto tenendo distante il City, vittorioso ieri contro il Napoli di Conte. Nel mirino della squadra di Chivu c'è il Bayern secondo in classifica e poco distante.

