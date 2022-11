Ranocchia a Inter TV: “Contento ed emozionato. Lo spirito di gruppo di questa Inter è…”

"Spirito di gruppo di questa Inter? Molto forte, l'ho vissuto fino anno scorso. Sono andato ieri a trovare i ragazzi ad Appiano Gentile e sono contento di averli visti, li ho trovati molto carichi e motivati. Come sto? Sono in ripresa, ma adesso devo solo camminare. Correre dietro ai figli? Un grande allenamento. Premio stasera? Grazie a tutti, neanche mia moglie mi fa così tanti complimenti come voi stasera. Quando ho firmato ero più emozionato ma anche stasera lo sono. Mi fa strano vedere da fuori la partita. Mi vivo questa serata da tifoso", ha concluso emozionato Andrea.