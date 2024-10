“E’ un Napoli che ha acquisito grande consapevolezza gara dopo gara. E’ una squadra che sa cosa fare e sa soffrire, nel calcio di oggi non si può dominare per 90 minuti. E’ una vittoria fondamentale perchè giocando prima dell’Inter metti pressione agli avversari. Gilmour? Non è semplice entrare in una squadra quando c’è uno come Lobotka che non ti dà la possibilità di avere grande minutaggio".