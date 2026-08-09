Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabrizio Ravanelli è tornato sull'amichevole tra Juve-Inter terminata con la vittoria della squadra di Chivu. "È stata una partita come sempre molto tirata, perché è il derby d'Italia ed è logico che l'Inter sia più avanti della Juventus perché è una squadra ormai consolidata".

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"L'impianto di gioco è ben conosciuto da tutta la squadra, mentre la Juventus è in fase di costruzione, ancora mancano dei giocatori e i carichi di lavoro comunque qui a Perth sono stati importanti e quindi era anche prevedibile avere durante i 90 minuti degli alti e dei bassi. Io credo che tutto sommato, nonostante la sconfitta, la Juventus abbia fatto delle buone cose".

PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 08: Ange-Yoan Bonny of FC Internazionale in action during the match between Juventus and FC Internazionale at Optus Stadium on August 08, 2026 in Perth, Australia. (Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

È un po' presto per fare una prima griglia della Serie A? Che ruolo potrebbe avere la Juve?

"La favorita credo che sia assolutamente l'Inter, anche perché è la squadra che ha vinto lo scudetto e dietro ci sarè un lotto di squadre che può comprendere Roma, Atalanta, Milan, Juventus e Napoli. Sarà una bella lotta, anche se trovo che l'Inter in questo momento di stagione, ancora il mercato non è finito quindi è difficile fare una previsione per chi potrà essere l'antagonista numero uno, però io credo che in questo momento le squadre tutte hanno forse un po' di difficoltà nell'andare a ricercare quei giocatori necessari per poter colmare ognuno le proprie lacune. Bisogna aspettare l'inizio del campionato".