Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex attaccante è tornato sull'amichevole tra Juve-Inter
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabrizio Ravanelli è tornato sull'amichevole tra Juve-Inter terminata con la vittoria della squadra di Chivu. "È stata una partita come sempre molto tirata, perché è il derby d'Italia ed è logico che l'Inter sia più avanti della Juventus perché è una squadra ormai consolidata".
"L'impianto di gioco è ben conosciuto da tutta la squadra, mentre la Juventus è in fase di costruzione, ancora mancano dei giocatori e i carichi di lavoro comunque qui a Perth sono stati importanti e quindi era anche prevedibile avere durante i 90 minuti degli alti e dei bassi. Io credo che tutto sommato, nonostante la sconfitta, la Juventus abbia fatto delle buone cose".
È un po' presto per fare una prima griglia della Serie A? Che ruolo potrebbe avere la Juve?"La favorita credo che sia assolutamente l'Inter, anche perché è la squadra che ha vinto lo scudetto e dietro ci sarè un lotto di squadre che può comprendere Roma, Atalanta, Milan, Juventus e Napoli. Sarà una bella lotta, anche se trovo che l'Inter in questo momento di stagione, ancora il mercato non è finito quindi è difficile fare una previsione per chi potrà essere l'antagonista numero uno, però io credo che in questo momento le squadre tutte hanno forse un po' di difficoltà nell'andare a ricercare quei giocatori necessari per poter colmare ognuno le proprie lacune. Bisogna aspettare l'inizio del campionato".
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