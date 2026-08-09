GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

I tifosi dell'Inter hanno seguito con grande attenzione l'assenza di Curtis Jones nell'amichevole tra Liverpool e Monaco (2-3 il risultato finale). Da Liverpool hanno fatto sapere che il centrocampista non ha preso parte alla gara per un problema all'anca.

Problema che lo stesso allenatore dei Reds, Andoni Iraola, ha confermato al termine del match. "Curtis si è allenato tutti i giorni, ma ieri ha terminato l'allenamento con un problema all'anca. Sembra non essere niente di grave, ma non aveva senso rischiare di metterlo in una situazione rischiosa".

(rousingthekop.com)