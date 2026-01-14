"Vale per Conte come per Allegri, Gasperini, Inzaghi e Mourinho: finché la Figc non stabilirà pene severissime per le sceneggiate degli allenatori verso gli arbitri (ben più gravi dei calciatori) vedremo sempre questi arruffapopoli scatenare i peggiori istinti allo stadio e fuori".
Ravezzani: “Finché Figc non darà pene severissime, arruffapopoli come Conte, Inzaghi e Allegri…”
Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito alla sceneggiata di Antonio Conte durante Inter-Napoli di domenica sera e in relazione alle due giornate di squalifica comminategli dal Giudice Sportivo.
