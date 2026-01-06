FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lecce-Roma, Gasperini non rilascia interviste: la decisione per ‘colpa’ del mercato

ultimora

Lecce-Roma, Gasperini non rilascia interviste: la decisione per ‘colpa’ del mercato

Lecce-Roma, Gasperini non rilascia interviste: la decisione per ‘colpa’ del mercato - immagine 1
La scelta dell'allenatore giallorosso, che ha deciso di non presentarsi ai microfoni dei cronisti dopo la vittoria a Lecce
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Roma vince 2-0 al Via del Mare contro il Lecce di Di Francesco ma Gian Piero Gasperini non interviene ai microfoni dei cronisti per analizzare la sfida.

Secondo quanto rivelato da DAZN, dopo la vittoria firmata Ferguson-Dovbyk, il tecnico giallorosso ha deciso di sua volontà di non intervenire ai microfoni delle emittenti e in conferenza stampa.

Lecce-Roma, Gasperini non rilascia interviste: la decisione per ‘colpa’ del mercato- immagine 2
Getty Images

Sky Sport aggiunge che non c'è una versione ufficiale ma ufficiosamente si può trarre una spiegazione che riguarda il mercato: c'è tensione di mercato tra Gasperini e la società e il tecnico - non potendo rispondere con serenità - preferisce non parlare.

Leggi anche
Scudetto, è l’ora del triello: la forza dell’Inter e il vero nodo. Chivu si saprà…
Lautaro, l’Inter e un destino segnato. Da gregario a centravanti storico e ora leader massimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA