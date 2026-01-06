La Roma vince 2-0 al Via del Mare contro il Lecce di Di Francesco ma Gian Piero Gasperini non interviene ai microfoni dei cronisti per analizzare la sfida.
Lecce-Roma, Gasperini non rilascia interviste: la decisione per ‘colpa’ del mercato
La scelta dell'allenatore giallorosso, che ha deciso di non presentarsi ai microfoni dei cronisti dopo la vittoria a Lecce
Secondo quanto rivelato da DAZN, dopo la vittoria firmata Ferguson-Dovbyk, il tecnico giallorosso ha deciso di sua volontà di non intervenire ai microfoni delle emittenti e in conferenza stampa.
Sky Sport aggiunge che non c'è una versione ufficiale ma ufficiosamente si può trarre una spiegazione che riguarda il mercato: c'è tensione di mercato tra Gasperini e la società e il tecnico - non potendo rispondere con serenità - preferisce non parlare.
