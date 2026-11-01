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Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha fatto la sua personale analisi della prestazione dell'Inter nel derby perso contro il Milan:

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"L'Inter, un po' come è stato per il Napoli, viene da una vittoria con larghissimo margine e questo può aver abbassato la tensione della squadra. Che è stata innervata con nuovi giocatori, ma che ancora non hanno dato nulla. L'Inter ha preso dei difensori, ma ha perso dei marcatori: sta prendendo un po' troppi gol. La sconfitta arriva in maniera pericolosa perché la sensazione che hanno avuto tanti è quella di una squadra svuotata".

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"Se guardiamo i numeri, non è tanto così: ha anche fatto più del Milan se guardiamo i dati, ma ha vinto il Milan 3-1. E' sembrata una squadra stanca, una stanchezza che abbiamo visto in tante partite. Manca quella volontà di battere l'avversario fin dai primi minuti. Se non ritrova freschezza atletica e mentale dei pilastri (Barella è stato inguardabile, Dimarco ha perso il posto)...".