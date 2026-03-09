Sta facendo molto discutere il fallo di mano di Ricci non fischiato al 95' che avrebbe dovuto portare ad un calcio di rigore per l'Inter. A molti ha ricordato inevitabilmente il braccio di Bisseck in Inter-Lazio di un anno fa.
Mano Ricci, Ravezzani: “Un grande esperto in materia mi conferma che va…”
"Comunque a livello di dinamica il mani di Ricci non è da paragonare a quello di Bisseck", dice Ravezzani
Intervenuto sul suo profilo Twitter, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, propone invece un altro esempio per spiegare l'episodio tanto discusso del derby:
"Comunque a livello di dinamica il mani di Ricci non è da paragonare a quello di Bisseck con la Lazio, bensì a Dumfries col Napoli. Me lo conferma un grande esperto in materia. Anche Rocchi lo pensa. Poi ognuno può considerarlo rigore o meno".
