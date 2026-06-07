Il calciatore sarebbe nel mirino del club madridista ma la società tedesca difende il suo patrimonio

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 22:16)

Florentino Perez ha vinto di nuovo le elezioni e resterà alla guida del Real Madrid. Nei giorni scorsi ha dichiarato di avere pronta un'offerta da 150 mln per un giocatore top di un club europeo "che è un vero galacticos", aveva detto. E in tanti avevano pensato a Michael Olise, giocatore 24enne del Bayern Monaco, che piacerebbe tantissimo a José Mourinho.

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Ma il club tedesco non ci pensa nemmeno a cedere il suo calciatore e il presidente Herbert Hainer ha spiegato: «Michael Olise è un giocatore del Bayern Monaco che ha ancora un contratto a lungo termine e noi non siamo un club che vende. Se Florentino Pérez volesse farci un'offerta, cosa che finora non è avvenuta, può risparmiarsi la fatica».

Stando a queste parole, riportate dalla Bild, il club tedesco vuole tenere il giocatore francese arrivato dal Crystal Palace nel 2024 per 54 mln di euro. Trattenerlo è l'intenzione del Bayern e dei suoi dirigenti: il suo contratto è valevole fino al 2029 ed è considerato incedibile.

(Fonte: Bild)