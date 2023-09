Real Sociedad, Merino: “Inter squadra molto forte, sarà partita importantissima”

Il centrocampista della squadra basca ha parlato del match di Champions League contro i nerazzurri in programma mercoledì

Mikel merino, centrocampista della Real Sociedad, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club del match di Champions League contro l'Inter in programma mercoledì sera: "Sarà un'altra partita importantissima contro un avversario molto duro, in casa nostra e davanti alla nostra gente. Sappiamo che dovremo fare un grande sforzo, come abbiamo fatto contro il Real Madrid. Dobbiamo imparare dagli errori fatti perchè affronteremo una squadra molto forte. Con il supporto della nostra gente tutto sarà più facile".