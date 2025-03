"Approvata in Commissione Sport al Senato la risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Così si impegna il governo a promuovere iniziative di semplificazione normativa per attrarre capitali privati, modernizzare gli impianti o realizzarne di nuovi. Una cabina di regia Sport/Mit/Enti locali favorirà il processo di rinnovo delle concessioni degli impianti sportivi.

E ancora, per garantire il regolare svolgimento di Euro 2032 in Italia bisognerà individuare subito gli stadi ospitanti e sottoporre all'indirizzo e alla vigilanza del Mit guidato da Matteo Salvini le società affidatarie degli interventi di ammodernamento. Previste anche norme tese a favorire la crescita e lo sviluppo dei talenti e dei vivai italiani. In serie A giocano troppi calciatori stranieri, magari nemmeno di grande livello, è fondamentale mettere in atto tutte le iniziative concrete e di buonsenso per riportare la Nazionale di calcio al livello che le compete e per garantire la sostenibilità economica dell'intero sistema".