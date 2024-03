L'errore dal dischetto di Lautaro Martinez contro l'Atalanta (ininfluente ai fini del risultato finale) ha riaperto la discussione sul rigorista dell'Inter. La scelta è stata fatta a inizio stagione: se in campo, calcia sempre Calhanoglu, fin qui impeccabile (9 gol su 9 tentativi). Una gerarchia chiara, che non c'è stata nelle prime due stagioni di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, come scrive il Corriere dello Sport: "Il fatto che mercoledì sera abbia calciato Lautaro contro l'Atalanta, così come contro il Bologna in Coppa Italia a dicembre, si lega all'assenza di Calhanoglu, primo rigorista designato da Simone Inzaghi a inizio campionato.