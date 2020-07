Inter, passi in avanti per il rinnovo di Esposito: ecco le cifre del nuovo contratto

Il lungo tira e molla tra l’Inter e Sebastiano Esposito per il rinnovo di contratto sta finalmente per concludersi: il gioiellino nerazzurro è ufficialmente entrato nella scuderia di Federico Pastorello, agente molto vicino alle dinamiche del club di viale della Liberazione, il che fa pensare che l’accordo sia ormai una formalità. Secondo Tuttosport, le parti avrebbero trovato un’intesa anche sulla parte economica: “Ieri è arrivata l’ufficialità del passaggio di Sebastiano Esposito, il baby talento dell’Inter che a inizio mese ha compiuto 18 anni, alla P&P Sport Management di Federico Pastorello, procuratore fra gli altri, di Lukaku e Candreva. Si aspettano ora dei passi in avanti anche sul rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2025 con un ingaggio che dovrebbe partire dai 600mila euro“.