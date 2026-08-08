VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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La Roma chiude il ritiro in Galles e lo fa perdendo 3-0 contro il Brighton. Reti di Rutter e doppietta di Ayari per i padroni di casa, con i giallorossi che ora torneranno nella capitale e godranno di qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima amichevole, quella del 15 agosto contro il Borussia Dortmund.

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Poi il via del campionato il 24 agosto contro la Fiorentina. Nella gara col Brighton nel secondo tempo spazio per i nuovi - Castro e Koulierakis - mentre nella capitale, quando la squadra tornerà ad allenarsi, ci saranno anche Lorenzo Pellegrini, fresco di rinnovo, Manu Kone, rientrato dalle vacanze, e Molina, che nelle prossime ore sarà a Roma per visita e firma sul contratto.