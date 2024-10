Arrivano buone notizie per la Roma in vista della sfida di domenica sera all'Olimpico contro l'Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Dybala sta bene e da domani tornerà in gruppo agli ordini di Ivan Juric. Se non dovesse avere ricadute e invece si dovesse allenare tutta la settimana in gruppo, l'argentino si candida così per una maglia da titolare contro i nerazzurri.