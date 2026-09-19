Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sono 23 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, per la partita delle 18 all'Olimpico contro l'Inter. L'allenatore giallorosso potrà contare anche sui recuperati Pellegrini e Lulli, ma anche su Koné, non al meglio e in ballottaggio con Pisilli.

Getty

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.