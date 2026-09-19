Sono 23 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, per la partita delle 18 contro l'Inter
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Sono 23 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, per la partita delle 18 all'Olimpico contro l'Inter. L'allenatore giallorosso potrà contare anche sui recuperati Pellegrini e Lulli, ma anche su Koné, non al meglio e in ballottaggio con Pisilli.
Ecco l'elenco completo:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.
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