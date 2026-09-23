C'è un dettaglio sfuggito a molti accaduto in Roma-Inter di sabato sera: il secondo gol della Roma arriva da una svista di arbitro e quarto uomo
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C'è un dettaglio sfuggito a molti accaduto in Roma-Inter di sabato sera: il secondo gol della Roma arriva da una svista di arbitro e quarto uomo, che assegnano una rimessa laterale, da cui parte poi la lunga azione che porta alla rete, erroneamente ai giallorossi.
Ecco quanto accaduto raccontato da BordoCAM di DAZN: "Al 37' arriva il 2-0 della Roma, ma bisogna tornare a qualche secondo prima. Proprio vicino a Chivu, una rimessa dubbia viene assegnata ai giallorossi. Il tecnico però chiede subito venga data ai nerazzurri: "L'ha toccata, ha messo il piede", dice a Maresca.
Ma la palla è giallorossa e Chivu lo dice anche a Molina ridendo, che ride a sua volta: ma dal replay l'esterno della Roma è effettivamente l'ultimo ad aver toccato il pallone. Da qui il possesso non cambia più e la squadra di Gasperini segna".
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