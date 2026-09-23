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Smaltire l’infortunio e prepararsi per farsi trovare pronto. Per Hakan Calhanoglu la lunga sosta per il campionato rappresenta il momento ideale per superare l’infortunio rimediato contro il Real Madrid, con l’obiettivo di tornare in gruppo in vista della sfida contro il Parma del 10 ottobre.

“Come gli altri infortunati di casa Inter, Djed Spence e John Stones, anche lui lavora in questi giorni ad Appiano Gentile, in attesa degli altri compagni non convocati che hanno beneficiato di una settimana libera”.

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Chivu aspetta Calhanoglu

“Cristian Chivu è tranquillo, dato che chi l’ha sostituito non ha certo deluso, ma il tecnico romeno lo aspetta, anche perché pure l’inizio di stagione - 2 gol in 4 presenze - ha confermato, ove ve ne fosse bisogno, che lì in mezzo il presente è lui” evidenzia Tuttosport.

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Futuro da scrivere

Per quanto riguarda il futuro, invece, l’Inter farà delle valutazioni alla luce dei recenti infortuni:

“Quanto al futuro, è un percorso tutto da scrivere. Il primo infortunio di quest’anno è un campanello d’allarme, dopo i dieci rimediati a intermittenza nelle ultime due stagioni: nessuno è stato particolarmente grave, ma per esempio nella scorsa annata sportiva il turco ha passato quasi 90 giorni da indisponibile, non pochissimi per chi è il faro della propria squadra. Un andamento che, inevitabilmente, semina qualche dubbio”.

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Contratto in scadenza e rinnovo fermo

“Se la stima tecnica e anche personale nei suoi confronti non è mai venuta meno, c’è poi la questione contrattuale: Calha è in scadenza con l’Inter a fine stagione e, finora, la trattativa per il rinnovo non solo non è mai decollata, ma non è neppure iniziata. Intendiamoci: né la dirigenza né il giocatore hanno voglia di separarsi. Hakan a Milano sta benissimo e non ha mai dato adito alle voci provenienti dalla Turchia”.

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Il quotidiano aggiunge:

“Dario Baccin ha tutta l’intenzione di intrecciare dei discorsi relativi al futuro. Allo stesso tempo, però, le trattative si basano anche su presupposti economici e Calhanoglu, che a febbraio compirà 33 anni, è - giustamente - uno dei calciatori più costosi in rosa, con uno stipendio attorno ai 6 milioni di euro che, quando ci si siederà al tavolo con il suo agente Gordon Stipic, la società di viale della Liberazione potrebbe voler ridiscutere”.

L’erede di Calhanoglu

“Una serie di elementi tali per cui, inevitabilmente, la dirigenza interista, al netto di chi è già in rosa come Aleksandar Stankovic, di cui parliamo a parte, debba guardarsi attorno per sondare alternative”.

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Sulla lista dell’Inter c’è Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 convocato da Mancini in Nazionale.

“Al ds piace parecchio Alessandro Romano, centrocampista 2006 convocato da Roberto Mancini in Nazionale seguito da vicino anche dalla Juventus con cui si potrebbe accendere un derby d’Italia sul mercato. Più giovane, ha caratteristiche diverse, ma potrebbe integrarsi in un centrocampo più dinamico come quello che potrebbe costruire in futuro l’Inter, e poi rispetta l’identikit sia di Oaktree - che alla carta d’identità guarda eccome - sia del presidente Beppe Marotta, che ha sempre indicato nello zoccolo duro di italiani una delle migliori garanzie di successo”.

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Ottimi rapporti

“Come Marco Palestra, è sbocciato a Cagliari, con la grossa differenza che si dovrebbe trattare direttamente con i sardi, che hanno strappato alla Roma l’obbligo di riscatto. Il canale di comunicazione - l’esempio più lampante è Nicolò Barella - è notoriamente privilegiato, altra ottima ragione per cui i fari interisti sul ragazzo di Winterthur sono più che accesi”.

(Fonte: Tuttosport)