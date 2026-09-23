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Durante la puntata di Elastici, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato dell'Inter e dei recenti approcci sbagliati alle partite:

Più la forza dei limiti? Secondo me lo sanno anche i giocatori. Secondo me i giocatori lo sanno. E non è una cosa che tu ti dici, è una cosa che dentro lo spogliatoio, magari più o meno consciamente, ti arriva dentro. E quindi il giocatore entra in campo con quella che in maniera brutta definisci presunzione, e in un'altra maniera potrebbe essere la certezza della propria forza, che dici: dopo recupero. Però secondo me. È capitato alcune volte che tu andavi in campo e ti rendevi conto che non avevi un atteggiamento di chi vuol far vedere di essere più forte, hai l'atteggiamento di chi sa di essere più forte, ma non metti tutto quello che serve per dimostrarlo. E quindi succede. A noi è capitato di vincere pochissimi campionati per quel motivo lì, perché noi non avevamo la cattiveria di dimostrare la stessa cattiveria che dimostravi al Bernabéu.