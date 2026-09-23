Il secondo gol di Manu Koné arriva dopo l'ennesima disattenzione difensiva dei nerazzurri: tanto da scatenare il disappunto di Josep Martinez

Marco Astori
Inter Chivu

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Grande tensione tra le file dell'Inter nel primo tempo di sabato sera all'Olimpico contro la Roma: per la quarta volta consecutiva, i nerazzurri si sono trovati con due gol di svantaggio.

Lautaro Thuram
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E il secondo gol di Manu Koné arriva dopo l'ennesima disattenzione difensiva dei nerazzurri: tanto da scatenare il disappunto di Josep Martinez.

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Nel tornare tra i pali dopo il gol subito, infatti, il portiere nerazzurro, come mostra BordoCAM di DAZN, dice questa frase molto dura ai suoi: "Non si può difendere così male".

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