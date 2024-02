Nel pagellone di giornata, la Gazzetta dello Sport torna su Roma-Inter. Il quotidiano esalta le due squadre che hanno dato vita a una bellissima gara. Voto 3 invece per alcuni tifosi della Roma che hanno cantato ad Acerbi 'devi morire'. "Roma-Inter è stata una partita bellissima, forse la più bella di questa stagione in Serie A, perché non ha sofferto di tempi morti. Si è giocato senza tregua, sotto una pioggia forte. Per contenuti e per scenario sembrava una gara degna dei migliori incontri di Premier League".