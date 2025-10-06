A Skysport hanno parlato della prossima rivale dei nerazzurri in campionato e di due protagonisti in particolare e di come Gasperini li impiega

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 20:16)

Prossima rivale dell'Inter è la Roma di Gasperini. Della vittoria contro la Fiorentina e delle caratteristiche della prossima rivale nerazzurra ha parlato a Skysport l'inviato a Trigoria, Angelo Mangiante, sottolineando soprattutto quanto stanno facendo due giocatori in particolare: Soulé e Dybala.

«C'è stata una metamorfosi di Soulé che è arrivata grazie a tre allenatori. Di Francesco lo ha reso molto offensivo, con Ranieri ha curato anche la fase difensiva e Gasperini lo ha messo più centrale. Da lì nasce il gol a Firenze e quello contro il Pisa. Anche nel derby segna riempendo l'area di rigore. Con questa metamorfosi la Roma riesce ad impiegare al meglio il sinistro raffinato del giocatore che è bravo anche su palla inattiva a fare assist per i propri compagni. Un giocatore fondamentale che parte sempre dal primo minuto e le gioca tutte, un intoccabile per l'allenatore giallorosso», ha detto del giocatore l'inviato del canale satelittare.

Poi un riferimento a Dybala: «Si parla della personalità di De Bruyne - ha aggiunto il giornalista - ma la applicherei anche a Dybala. È entrato sull'1-2 con l'uscita di Dovbyk, che non riusciva a tenere il pallone, entra l'argentino, addormenta la partita, gestisce il vantaggio della Roma come sa fare un giocatore di talento in grado di connettersi con i suoi compagni. Non ha fatto nulla di straordinario, ha sfiorato un gol, ma ha fatto le cose che servivano in quel momento. Quindi è stato preziosissimo e utilissimo per mantenere il vantaggio. E questa posizione da ultima mezz'ora di Dybala sarà da quanto risulta la costante anche nelle prossime partite, a cominciare in quella contro l'Inter».

(Fonte: SS24)