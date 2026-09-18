La notizia era nell'aria ma ora è arrivata l'ufficialità: Andy Diouf è stato convocato da Zinedine Zidane per i prossimi impegni in Nations League della Francia.

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Nella lista dei 23 scelti dal neo CT dei transalpini c'è Diouf mentre è assente Marcus Thuram, nonostante i due gol consecutivi contro Napoli e Udinese.

La Francia esordirà in Turchia il 25 settembre e 3 giorni dopo se la vedrà col Belgio sempre in trasferta. Il 2 ottobre, poi, la sfida in casa contro l'Italia salvo poi chiudere questo mini-ciclo di 4 partite in casa contro il Belgio.

CONVOCATI FRANCIA

Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser

Difensori: Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Dayot Upamecano

Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Koné, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery

Attaccanti: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Estéban Lepaul, Kylian Mbappé, Michael Olise