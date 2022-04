Rovida: “Ora siamo un gruppo più affiatato. La continuità mi sta aiutando”

Il portiere dell'Inter Primavera analizza il pareggio di oggi contro il Napoli: "Prendiamo di buono ciò che abbiamo fatto nel secondo tempo"

Termina 1-1 la sfida tra Inter e Napoli, valida per l'undicesima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera. William Rovida, portiere nerazzurro, ha parlato al termine del match ai microfoni dei media, tra cui Fcinter1908: "Prendiamo di buono ciò che abbiamo fatto nel secondo tempo, abbiamo costruito, facendo bene sia in fase difensiva che in quella offensiva. Quello che dobbiamo fare è non mollare, entrare in campo con il giusto piglio, senza farsi sorprendere nei primi minuti da un gol che per gran parte del primo tempo ci ha fatto soffrire. Dobbiamo continuare così".