La confessione di Ruggeri: “Dopo Juve-Inter del ’98 ho giocato contro Ceccarini e ho…”

La Nazionale Cantanti di Enrico Ruggeri affronterà i Campioni per la Ricerca. Tra gli avversari che il cantautore interista dovrà affrontare scenderanno in campo anche Andrea Agnelli, John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon. "Occasione di regolare più che un conto in sospeso? Io ho un animo pacifista. Dico solo che pochi giorni dopo quel famigerato Juve-Inter del '98, giocai proprio con la Nazionale Cantanti contro l'arbitro Ceccarini, che ci aveva così pesantemente danneggiato. A un certo punto sono entrato in scivolata su di lui e c'è stata una frazione di secondo in cui ho capito che, se avessi affondato il tackle, l'avrei azzoppato per sempre. E ho tirato indietro la gamba".