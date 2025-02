Sabatini: “Rischio Inter, vicino a tutto senza vincere nulla. Inzaghi col manuale ha…”

"Sommer era stato come un gatto, sul colpo di testa di Kean va a terra. Esaltiamo Ranieri e Kean. Ma il primo gol lo fa Frattesi, il secondo lo fanno Cahanoglu, Bisseck e Sommer e il terzo se lo fa Inzaghi. Non si capiva più nulla, il modulo, dove fossero, a cosa pensavano. L'Inter non trova un piano B soprattutto di testa. Ha giocato male le partite in cui nella sua testa era favorita. L'Inter contro la Lazio non si può tirare indietro se no rischia di andare vicino a tutto ma di non prendere nulla. Può andare in semifinale dove troverà il derby, non possono essere tutti maledetti. Noi pbasiamo la cosa se le seconde linee non fanno rimpiangere i titolari, Frattesi sul gol ha la testa assorta nei suoi pensieri come Albachiara di Vasco Rossi. Dimarco dura 60-65', che debba fare turnover nell'unica partita che poteva giocare tutta è una cosa stravagante. Se Calhanoglu è questo, se deve tornare in forma magari è meglio farlo giocare lunedì. Certe scelte le ha fatto col manuale Cencelli senza mettere a fuoco le insidie della partita di ieri.