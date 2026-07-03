A carico di Thuram era stato aperto un procedimento “per avere, in occasione della sfilata organizzata il 17 maggio 2026 dall’Inter per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio di Serie A e della Coppa Italia, a bordo di un pullman scoperto, esposto in due distinti e successivi momenti due striscioni (rectius: stendardi) dal contenuto inequivocabilmente allusivo, irriguardoso e offensivo verso la società A.C. Milan e i suoi tifosi”.

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1222 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marcus Lilian THURAM ULIEN, e della società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta: Marcus Lilian THURAM ULIEN, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.P.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in occasione della sfilata organizzata in data 17 maggio 2026 dall’Inter per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM e della Coppa Italia s.s. 2025/2026, a bordo di un pullman scoperto, esposto in due distinti e successivi momenti due striscioni (rectius: stendardi) dal contenuto inequivocabilmente allusivo, irriguardoso e offensivo verso la società A.C. Milan S.p.A e i suoi tifosi; FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta in parola e quale ascrivibile al predetto soggetto nella propria ricordata qualità, all’epoca dei fatti, di calciatore tesserato per la società;