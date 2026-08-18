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Intervenuto sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, parlando dell'Inter, ha detto la sua sul futuro di Piero Ausilio, in scadenza nel 2027: "Apro una parentesi sull'Inter: nelle varie carriere ci sono momenti in cui sei la calamita di tutte le critiche. Mi ricordo che Ausilio ai tempi di Thohir e nei primi anni di Zhang aveva la colpa per tutto.

Branca si è ritirato, Ausilio invece è il segreto dell'Inter. E' in scadenza? Deve andare via dall'Inter. Io ripeto che nessuna storia è infinita, Moratti mi disse che tutto nella vita è in prestito. Nel calcio a me piace dire sempre che è meglio questo o quello: per me è il miglior direttore sportivo italiano e le fortune Marotta dipendono da Piero Ausilio.

E se fa l'operazione in uscita di Luis Henrique guadagnando 30 milioni e fa Curtis Jones in entrata, ragazzi, è un capolavoro. Rende l'Inter di livello europeo, da prime quattro in Champions League, e tiene i conti in ordine. Dove lo trovi un ds così?".